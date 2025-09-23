Dinamarca liga incursão de drones a ações russas

"O que vimos na noite passada foi o ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento”, afirmou em um comunicado. "Isso se enquadra na tendência que observamos recentemente com outros ataques de drones, violações do espaço aéreo e ciberataques contra aeroportos europeus", acrescentou.

Em declarações posteriores ao canal de televisão DR, Frederiksen afirmou que não poderia descartar o envolvimento da Rússia. O Kremlin rechaçou qualquer ligação com o episódio. "Ouvimos acusações infundadas do lado de lá todas as vezes", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Os drones apareceram de diferentes direções e sobrevoaram por mais de três horas o aeroporto da capital dinamarquesa, onde um grande dispositivo policial foi mobilizado.

As autoridades do aeroporto anunciaram a retomada das atividades na madrugada de terça-feira, mas informaram que o incidente afetou 20.000 passageiros, com 31 voos desviados e mais de 100 cancelados.

A polícia afirmou que não havia conseguido identificar a pessoa que operava os drones.

"Mas, pelo número de aparelhos, seu tamanho, as rotas de voo e o tempo sobre o aeroporto, é alguém com capacidade", explicou o inspetor Jens Jespersen, da polícia de Copenhague.