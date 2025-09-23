Morre Claudia Cardinale, musa do cinema italiano - Símbolo de era de ouro do cinema europeu e estrela relutante, Cardinale atuou produções lendárias nos anos 1960 como 8?, de Fellini, e O Leopardo, além de produções nos EUA. Ela tinha 87 anos.Claudia Cardinale, estrela decinema dos anos 60 e musa dos diretores Luchino Visconti e Federico Fellini, morreu nesta terça-feira (23/09), aos 87 anos.

Cardinale, conhecida pela beleza marcante e voz rouca, morreu em Nemours, perto de Paris, na presença de seus filhos, informou seu agente, acrescentando que a data e o local do enterro ainda não haviam sido definidos.

"Ela nos deixa o legado de uma mulher livre e inspirada, tanto como pessoa quanto como artista", disse Laurent Savry em uma mensagem.