Na ONU, Trump critica Brasil, mas anuncia encontro com Lula

"Eu estava entrando (no plenário da ONU), e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu, e nos abraçamos. Na verdade, concordamos que nos encontraríamos na semana que vem", disse Trump. "Não tivemos muito tempo para conversar, tipo uns 20 segundos (...). Mas ele pareceu um homem muito agradável. Ele gostou de mim, e eu gostei dele", disse Trump, na tribuna.

No entanto, antes e depois de dirigir palavras amistosas a Lula, Trump afirmou que o Brasil enfrenta tarifas "em resposta aos esforços sem precedentes de interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos, com censura, repressão, corrupção judicial, e mirando críticos políticos".

"Como presidente, vou sempre defender nossa soberania nacional e o direito de cidadãos americanos. Sinto muito em dizer que o Brasil está indo mal e vai continuar indo mal. Eles só podem ir bem se estiverem trabalhando conosco", disse Trump

A fala de Trump ocorre em um momento particularmente tenso entre o Brasil e os EUA. Essa foi a primeira vez que Lula viajou aos EUA desde que a Casa Branca sob Donald Trump impôs um tarifaço punitivo a exportações brasileiras e sanções a membros do governo e do Supremo Tribunal Federal (STF), em retaliação ao processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na esteira de uma tentativa de golpe.

Antes de Trump, Lula também abordou a tensão. Sem citar Trump ou Bolsonaro nominalmente, o brasileiro criticou o que chamou de "atentados à soberania e sanções arbitrárias".

"Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela", disse Lula.