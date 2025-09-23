Nasa quer enviar missão tripulada à órbita da Lua no começo de 2026 - Agência americana pretende antecipar envio de quatro astronautas para fevereiro, marcando primeira missão desse tipo em mais de cinco décadas. Artemis 2 prevê volta ao redor da Lua, mas sem pousar na superfície.A agência espacial americana Nasa anunciou nesta terça-feira (23/02) que tentará antecipar para fevereiro de 2026, dois meses antes do previsto, o lançamento da missão Artemis 2, que terá como objetivo dar uma volta ao redor da Lua com uma nave tripulada.

Já se passaram mais de 50 anos desde que a Nasa realizou uma missão lunar tripulada. O objetivo da agência é enviar quatro astronautas para testar os sistemas na órbita lunar, mas sem pousar na superfície da Lua.

A Nasa tinha-se comprometido originalmente a lançar a Artemis 2 "no máximo em abril de 2026", mas a administradora adjunta interina da Direção de Missões de Desenvolvimento de Sistemas de Exploração, Lakiesha Hawkins, disse em coletiva de imprensa hoje que o objetivo é "acelerar os preparativos, possivelmente para o início de fevereiro".