Sob pressão, UE quer adiar de novo lei contra o desmatamento - Comissão Europeia propõe atrasar por mais um ano entrada em vigor da lei que proíbe venda na União Europeia de produtos oriundos de áreas desmatadas.Devido à pressão do setor industrial e de parceiros comerciais, a Comissão Europeia planeja adiar pela segunda vez a entrada em vigor de uma controversa lei contra o desmatamento, muito criticada por Estados Unidos, Brasil e Indonésia.

A comissária europeia do Meio Ambiente, Jessica Roswall, propôs em Bruxelas, nesta terça-feira (22/09), que a lei entre em vigor no fim de 2026, ou um ano depois do planejado.

A lei da União Europeia (EU) para cadeias de suprimentos livres de desmatamento proíbe a venda de produtos cultivados em áreas que foram desmatadas depois de dezembro de 2020. As regulamentações afetam carne bovina, couro, cacau, café, óleo de palma, soja, madeira e borracha, incluindo derivados como chocolate e móveis. Elas estavam originalmente programadas para entrar em vigor em 30 de novembro de 2024 e, pouco antes disso, foram adiadas em um ano.