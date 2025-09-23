Vegetarianismo na Índia é uma escolha ou política de castas? - Diferentes práticas alimentares no país mais populoso do mundo costumam ser mais do que opções pessoais ou mesmo estilo de vida. Elas são um espelho de profundas divisões sociais.Na última década, a Índia tem testemunhado um debate crescente sobre o que as pessoas comem no país. Desde que Narendra Modi se tornou primeiro-ministro, em 2014, as medidas voltadas para o consumo de carne aumentaram em algumas regiões, especialmente nos estados do norte, onde se fala hindi.

Em determinadas áreas, ainda que ocasionalmente, autoridades têm emitido regras desencorajando ou proibindo alimentos à base de carne nas escolas, perto de locais de culto e durante festivais religiosos, por exemplo.

Recentemente, no distrito de Doda, que fica na Caxemira administrada pela Índia, as autoridades proibiram carne, frutos do mar e ovos em todas as instituições de ensino, alegando que isso é necessário para defender os "princípios seculares", manter a "harmonia social" e evitar "desconforto" devido às diferenças culinárias.