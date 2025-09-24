[Coluna] Parabéns, Brasil!

O que os estrangeiros obviamente não sabem é que Bolsonaro teria que cumprir apenas um sexto da pena. Isso se ele realmente for para a prisão. Quantas vezes já escrevi sobre as duras penas aplicadas aos policiais envolvidos no massacre do Carandiru – e nenhum deles foi para a prisão.

Tudo termina em pizza

"Tudo termina em pizza" foi uma das primeiras frases que aprendi quando cheguei ao Brasil, há quase 30 anos. Seguida por "para inglês ver", que descreve algo que, na prática, permanece sempre questionável.

No caso de Bolsonaro, pode se imaginar muitas alternativas: alguns anos de prisão domiciliar devido à idade ou ao seu estado de saúde, ou até mesmo uma anistia do Congresso para ele e seus apoiadores (embora isso pareça improvável no momento). Ou um perdão do próximo presidente – ou da próxima presidente. Dada a montanha-russa que é a história do Brasil, Michelle Bolsonaro poderia, em breve, estar no Palácio do Planalto e libertar o marido do martírio. Uma variante extremamente charmosa, na minha opinião.

Mas também seria plausível que um simples erro processual, descoberto repentinamente, anulasse a condenação de Bolsonaro. Lembremos que o STF não fez nenhum esforço para impedir a prisão de Lula, apenas para permitir seu retorno à cena política pouco tempo depois. Os processos contra Lula evaporaram. O mesmo poderia acontecer com os processos contra Bolsonaro. Afinal, no Brasil, nada é certo, nem mesmo o passado, como se costuma dizer.

É óbvio que eu não expliquei tudo isso a quem comemorou a condenação de Bolsonaro. Como explicar coisas tão difíceis de entender?