Mulheres são exceção à frente da Assembleia Geral da ONU - Em 80 anos, apenas cinco mulheres comandaram o principal espaço de deliberação das Nações Unidas. Baixa representatividade feminina também se reflete entre chefes de Estado e de governo.A 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas começou na última terça-feira (23/09) em Nova York sob o comando da ex-ministra do Exterior da Alemanha Annalena Baerbock, escolhida em junho para presidir o órgão. É a primeira vez que uma europeia ocupa a função e apenas a quinta vez que uma mulher assume a liderança do principal espaço de deliberação da ONU.

Criada em 1945, a Assembleia reúne anualmente chefes de Estado e de governo para debater temas que afetam toda a comunidade internacional. Ao longo das décadas, o encontro se consolidou como fórum de negociações políticas e palco de discursos que marcaram momentos históricos. A participação de mulheres, porém, ainda é pequena, tanto entre as lideranças que dirigem os trabalhos quanto no número de oradores que ocupam o púlpito. Além disso, desde a fundação da ONU, nenhuma mulher ocupou o cargo de secretária-geral da organização.

"A baixa presença de mulheres na abertura da Assembleia Geral da ONU reflete um problema estrutural, vivemos em sociedades marcadas pelo patriarcado, uma estrutura de poder e opressão que reproduz papéis sociais desiguais. A política internacional não está isolada disso", argumenta Jucimeri Isolda Silveira, mestre em sociologia e professora de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).