Nações apresentam novas metas climáticas antes da COP30

Para tentar enfrentar a crise climática, líderes mundiais concordaram em limitar o aumento médio da temperatura global a bem menos de 2 °C, buscando esforços para limitá-lo a 1,5 °C.

Esse consenso foi selado no âmbito do Acordo de Paris, de 2015, com os países comprometidos a renovar e comunicar seus compromissos, chamados NDC (contribuição nacionalmente determinada, na sigla em inglês), a cada cinco anos.

O prazo para a NDC de 2035 era em fevereiro, mas poucos dos 195 signatários que ratificaram o acordo cumpriram a data. Agora, há pressão para que as nações apresentem seus compromissos esta semana.

Grandes emissores estão ficando para trás

A menos de dois meses do início da COP30, que acontecerá em Belém, no Pará, 50 países haviam apresentado suas metas climáticas até o momento da publicação desta reportagem. Juntos, eles representam apenas 24% das emissões globais.

Grandes emissores, incluindo China, União Europeia e Índia, estão entre os que ainda não apresentaram suas metas. Alguns países que apresentaram seus compromissos, como Austrália e Japão, foram criticados por não demonstrarem ambição mais forte e não fazerem sua parte.