O que significa a nova retórica de Trump sobre a Ucrânia - Depois de ter defendido que Ucrânia abra mão de território, presidente dos EUA agora diz que ela pode recuperá-lo. Europeus temem que Trump queira se desengajar da resolução do conflito que ele prometera encerrar logo.O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira (23/09) acreditar que a Ucrânia possa retomar todo o seu território ocupado pelas forças russas e que, para isso, deve agir agora, pois "a guerra está causando grandes problemas econômicos à Rússia".

Essa drástica e repentina mudança na retórica de Trump, para a qual ele não apresentou uma justificativa, se deu após ele ter se reunido com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Em seus oito meses de mandato, Trump oscilou de uma posição para outra em relação à Ucrânia. Recentemente ele havia sugerido que a Ucrânia deveria considerar abrir mão de território em troca da paz, o que alimentou, entre os ucranianos, temores de que estariam ocorrendo negociações nos bastidores para um acordo nesse sentido.