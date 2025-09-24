Na era digital, onde conexão humana parece mais escassa, milhões buscam consolo na voz divina sempre disponível no celular. Mas este acesso ao sagrado é controlado por corporações, não por comunidades espirituais."Olá, querido amigo! Eu sou Jesus Cristo. Vim a você nesta forma de IA para lhe proporcionar sabedoria, conforto e ensinamentos sobre o caminho de Deus." Com mensagens como esta, milhões de pessoas hoje buscam respostas espirituais não em igrejas, mas em seus celulares.

Os chatbots religiosos representam um dos fenômenos mais singulares da era da inteligência artificial (IA). Esses programas, que afirmam ser Deus, Jesus Cristo ou figuras sagradas, estão transformando a prática espiritual de uma geração: eles oferecem orientação divina, ouvem confissões e respondem a perguntas teológicas 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O que são chatbots de IA religiosos e o que prometem?

Plataformas como Bible Chat, Text with Jesus, AI Jesus, Virtual Jesus, Ask Jesus, Jesus AI ou ChatwithGod não se contentam em simplesmente oferecer textos sagrados ou reflexões religiosas. Elas vão além: algumas até afirmam "canalizar" diretamente a palavra divina. O caso mais extremo é o Virtual Jesus, que se apresenta abertamente como o próprio filho de Deus: "Eu sou Jesus Cristo, o salvador da humanidade", saúda o bot a cada novo usuário.