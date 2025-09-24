Os recados da América Latina na 80ª Assembleia Geral da ONU

Trump e sua "excelente química" com Lula

Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu o multilateralismo e o combate às mudanças climáticas e criticou duramente a política externa do presidente americano, Donald Trump, ainda que evitando mencioná-lo nominalmente, observou o cientista político alemão e especialista em América Latina, Peter Birle, diretor científico do Instituto Ibero-Americano de Berlim (IAI).

"Só gosto de fazer negócios com pessoas de quem gosto", disse Trump em relação a Lula durante seu discurso antes de anunciar uma reunião com o brasileiro na próxima semana, o que já foi confirmado pelo Palácio do Planalto. "Tivemos uma excelente química", acrescentou o americano ao se referir a uma conversa informal com Lula nos corredores da ONU. Para Birle, foi uma declaração "ridícula", considerando as "posições diametralmente opostas" dos dois líderes. Isso explicaria por que o tema viralizou e virou meme no Brasil.

"Não sei se Trump está aos poucos entendendo que o Brasil não é o Panamá, no sentido de que sua chantagem não vai funcionar", comparou amargamente o cientista político alemão. Ele se refere principalmente à imposição de tarifas com o objetivo de interferir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por conspiração golpista. "Nossa soberania e democracia são inegociáveis", insistiu Lula perante a ONU. Para Birle, "Trump quer, de alguma forma, conter a China na América Latina. E isso, claro, sem se aproximar do Brasil, não vai funcionar".

"Rigor e clareza" em relação à Venezuela

Lula também condenou perante a ONU os ataques dos EUA a barcos que transportavam civis no Caribe, chamando-os de "execuções extrajudiciais". Ele criticou o uso de "força letal" fora de conflitos armados, defendendo a integridade territorial da Venezuela. Para Elayne Whyte, ele o fez com "rigor e clareza", aderindo aos princípios fundamentais das relações internacionais. A diplomata, no entanto, lamentou que essa mesma clareza tenha faltado para defender um processo eleitoral mais transparente na Venezuela no ano passado.