Por que Merz prefere debater em Berlim a discursar em Nova York

Tão importante quanto os discursos é o que acontece às margens do evento em Nova York, pois a Assembleia Geral é também uma boa oportunidade para muitos líderes políticos se reunirem de forma informal, a exemplo do que fizeram Trump e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski.

Apesar de tudo isso, o líder do governo alemão, o chanceler federal Friedrich Merz, preferiu ficar em Berlim, e a Alemanha está sendo representada em Nova York pelo ministro do Exterior, Johann Wadephul.

A ausência de um chefe de governo alemão em Nova York não é uma novidade: no ano passado, o antecessor de Merz, Olaf Scholz, foi representado pela então ministra do Exterior, Annalena Baerbock, que, com o fim do governo, mudou-se para Nova York e este ano preside a Assembleia Geral da ONU.

Debate sobre o orçamento de 2026

O motivo alegado por Merz para não estar em Nova York é que ele precisa estar em Berlim esta semana, quando o Bundestag debate o orçamento para 2026. Merz abriu o debate orçamentário com um discurso, nesta quarta-feira.

Para poder estar em Nova York, Merz teria que pressionar para obter um horário de discurso antecipado já na terça-feira, pois, do contrário, haveria um conflito na sua agenda. Mas o protocolo da ONU prevê que chefes de Estado falem antes de chefes de governo, o que reduz muito as chances de ele falar no primeiro dia.