Simplificar ou estranhar: a nova tradução alemã do Sertão de Guimarães Rosa

Empreendeu viagens pelo sertão mineiro para visitar os cenários do livro e entender melhor o "mineirês", e também fez contatos com Alison Entrekin, tradutora de Grande Sertão para o inglês e que também deve ser publicado no ano que vem pela editora Simon & Schuster. Quando as dúvidas sobre como transferir a estrutura linguística para o alemão apertavam, recorreu principalmente à versão de August Willemsen para o holandês (Diepe Wildernis: de wegen, de 1993), também influenciada por Meyer-Clason, mas que, segundo Zilly, "às vezes recorre nos mesmos erros".

"Meyer-Clason foi um grande mediador das literaturas ibéricas na Alemanha. Conheci ele pessoalmente e sempre me dei bem com ele. Ele produziu um texto num alemão belíssimo, cativante. Popularizou até certo ponto o Sertão e a obra de Guimarães Rosa nos países de língua alemã. Talvez seja a influência dele a integração da palavra sertão nos dicionários alemães", elogia Zilly.

O primeiro tradutor de Rosa para o alemão viveu no Brasil nos anos 1940, mas foi preso em Ilha Grande, acusado de espionagem para o regime nazista. Foi no cárcere que se apaixonou pela literatura brasileira e ibero-americana. De volta à Alemanha, virou uma "máquina de tradução": verteu García Márquez, Clarice Lispector, Jorge Amado, entre outros, para o idioma.

Com Rosa, Meyer-Clason não foi apenas um tradutor. Chegou a intermediar os contatos do escritor mineiro com a editora alemã Kiepenheuer & Witsch, que, além de Grande Sertão, contratou a publicação de quase toda a obra roseana completa. Foi também crítico literário e assinou os principais artigos na imprensa na Alemanha sobre Guimarães Rosa.

No entanto, a estratégia de Meyer-Clason acabou, na opinião de Zilly, "simplificando demais" a poética do autor de Grande Sertão: Veredas. "É um estilo fácil de entender, que aplaina as dificuldades, que acaba com as polissemias, com os elementos chocantes, com o estranhamento. Isso tem o grande mérito de aproximar o Guimarães Rosa do leitor alemão. Mas Rosa queria exatamente o contrário: que a poética do estranhamento, do choque, da opacidade, do enigma, fosse reconfigurada pelos tradutores", comenta.

Um exemplo é a icônica palavra "nonada", que abre o monólogo de Riobaldo em Grande Sertão. Na sua tradução, Meyer-Clason abre mão da expressão mais famosa do léxico roseano para substituí-la por uma frase, "Hat nichts auf sich", que, no português, significaria algo como "não significa nada".