Supertufão gera prejuízos e mortes na Ásia - Enchentes e ventos fortes atingem sul da China após tufão Ragasa matar dezenas em Taiwan e nas Filipinas e forçar milhares a deixarem suas casas. Prejuízos também foram registrados em Macau e Hong Kong.O supertufão Ragasa, considerado a tempestade mais forte do ano em toda a região, gerou devastação em uma ampla área no Pacífico Ocidental, provocando ondas enormes, inundações e deixando pelo menos 27 mortos em sua passagem por Taiwan e Filipinas.

O Ragasa gerou ondas mais altas que os postes de luz nos calçadões de Hong Kong e deixou o mar agitado na costa sul da China nesta quarta-feira (24/09). Em Taiwan, 17 pessoas morreram após enchentes encobrirem estradas e arrastarem veículos. Outras 10 mortes foram registradas no norte das Filipinas. Quase 1,9 milhão de pessoas foram realocadas na província de Guangdong, a potência econômica do sul da China.

O tufão se movia para o oeste nesta quarta-feira, atravessando o sul da China em direção ao Vietnã após passar pelo sul da província de Guangdong. O Ragasa chegou a registrar rajadas de até 241 quilômetros por hora na cidade chinesa de Jiangmen.