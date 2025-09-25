Alemanha tenta modernizar sua rígida cultura de sepultamentos

Neuser contou que frequentemente parentes enlutados expressavam para as empresas da associação o desejo de manter urnas funerárias em casa ou de criar uma joia com as cinzas do ente querido para guardar de lembrança. "A cultura funerária que temos na Alemanha mudou muito nos últimos anos."

Cerca de três quartos dos mortos na Alemanha são cremados. Assim, apenas um em cada cinco mortos é enterrado no país. Com as urnas ocupando um espaço bem menor, contratos de locação de terreno de apenas dez anos e custos de manutenção cada vez maiores, os cemitérios estão desaparecendo em todo o país.

Nos cemitérios de Berlim, por exemplo, uma área equivalente a 476 campos de futebol está atualmente vazia, segundo um relatório de 2024 da Universidade Técnica da capital alemã.

Tendências e personalização

O sociólogo Thorsten Benkel conta que essa tendência reflete a crescente mobilidade e a mudança de atitude em relação ao luto. "As pessoas não querem mais serem ditadas sobre como e onde devem sentir o luto. Muitos nunca visitam os túmulos por diversos motivos, por morar longe ou por achar deprimente. Muito nos dizem: ‘O lugar de luto é onde eu estiver, não onde está o corpo'”, acrescenta o pesquisador da Universidade de Passau.

O espaço digital tem se tornado cada vez mais um local para o luto e para a preservação de memórias. Benkel não acreditas que os cemitérios vão desaparecer, mas eles se tornarão uma opção entre várias. O pesquisador defende que quem mora na Alemanha deveria ter mais liberdade para decidir sobre o tema, assim como ocorre na Holanda.