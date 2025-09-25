O que se sabe sobre as milícias recrutadas por Maduro que foram ironizadas por Trump

A fragilidade das pessoas que aparecem nas imagens recebendo treinamento provocou até mesmo a zombaria de Trump: "ULTRA-SECRETO: Surpreendemos a milícia venezuelana em treinamento. Uma ameaça muito séria!", escreveu sarcasticamente o republicano em sua rede social, ao lado de imagens de várias mulheres civis em plena aula militar, entre gritos e risadas dos espectadores.

"As milícias bolivarianas sempre foram um instrumento de organização política mais do que de 'defesa' real. Mas têm suas raízes no conceito comunista do 'povo em armas' e de que a defesa da 'revolução' é um ato popular. O fato de algumas pessoas de bairros marginalizados consideradas 'leais' à revolução terem recebido armas e um pouco de treinamento, mais ideológico do que militar, provavelmente cria mais riscos de violência em seus bairros do que um fator real na defesa de seu povo", disse à DW Evan Ellis, pesquisador de estudos latino-americanos na Escola Superior de Guerra do Exército dos Estados Unidos.

O chavismo dá a entender que são muitos os civis em treinamento militar, mas ninguém sabe o número real. O regime tampouco revela seu método de recrutamento, que é relatado à DW de forma anônima: "Como o sistema trabalhista está destruído, as pressões e coações vêm das instâncias comunitárias. O chefe do quarteirão, que também distribui a comida, liga para as pessoas, faz visitas... Essa coação cara a cara tem um efeito para que se inscrevam. São pessoas, em sua maioria, muito, muito pobres. Há uma porcentagem de pessoas que não está lá livremente".

Os bairros mais pobres da Venezuela sempre foram o bastião político do chavismo. Ao mesmo tempo, dessas regiões saíram muitos dos emigrantes descontentes com o país nos últimos tempos. Os que não têm a opção de sair, acabam encurralados nos jogos de guerra ordenados por Maduro. Resta saber se eles realmente atuariam no caso hipotético de um ataque dos Estados Unidos.

"Fala-se pouco sobre o assunto"

"Considero improvável uma 'invasão' ou 'ocupação' por parte dos EUA, em que as forças populares leais a Maduro tenham que oferecer resistência popular. Não só porque a grande maioria dos venezuelanos acolheria qualquer pessoa que os libertasse do regime corrupto, economicamente desastroso e opressivo de Maduro... mas, mais importante ainda, porque o tipo de ação militar provavelmente contemplada seria rápida, precisa e de curta duração. Em relação a essas milícias, seria planejado fazer todo o possível para evitar idosos com rifles, a fim de não ter baixas desnecessárias na população civil", acredita Evan Ellis.