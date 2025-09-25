[Coluna] Defender a autonomia das universidades é uma questão de democracia

A autonomia universitária se sustenta em três pilares: financeira, pedagógica e administrativa. É ela que permite decidir orçamento, planos de carreira, métodos de ensino e políticas de pesquisa.

Sem autonomia, a universidade deixa de ser espaço de reflexão crítica, virando uma extensão dos interesses políticosou econômicos do momento. Nos últimos anos, cortes e contingenciamentos mostraram bem como a dependência de repasses governamentais enfraquece tudo: autonomia financeira é autonomia de verdade. Sem recursos, professores, estudantes e servidores ficam reféns de agendas externas.

Dependência financeira e suas consequências

Essa dependência financeira tem efeitos claros: pesquisas podem ser direcionadas por quem financia, e não pelo interesse acadêmico ou social; decisões sobre contratação e desenvolvimento de projetos podem se alinhar a prioridades externas. O debate intelectual, que deveria ser livre e crítico, fica moldado por interesses alheios.

O caso da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em 2024 ilustra bem essa vulnerabilidade. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, a reitora Raiane Assumpção alertou que a instituição só conseguiria manter serviços básicos de segurança, limpeza, energia e água até setembro daquele ano, caso os cortes persistissem. O orçamento de 2024 foi cerca de 10% menor que o de 2023.

Mais do que números, essa realidade afeta diretamente a vida estudantil: estudantes podem abandonar cursos por falta de bolsas ou infraestrutura, pesquisas estratégicas ficam suspensas e a formação de profissionais qualificados é comprometida.