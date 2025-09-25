Drones voltam a afetar voos na Dinamarca - Presença de drones em no aeroporto de Aalborg ocorre dois dias depois de episódio semelhante em Copenhague. Pousos e decolagens foram suspensos. Ministro fala em "ataque híbrido" e ação de "agente profissional".O aeroporto da cidade de Aalborg, no norte da Dinamarca, foi fechado durante a madrugada de quarta para quinta-feira (25/09) por causa da presença de drones sobre o espaço aéreo, segundo informações divulgadas por um porta-voz do aeroporto, que também funciona como base militar.

Drones foram igualmente avistados em outros três aeroportos menores do país: Esbjerg, Sonderborg e na base aérea de Skrydstrup. Em todos os locais, pousos e decolagens foram suspensos por várias horas.

Na plataforma X, a polícia escreveu que "drones foram avistados perto do Aeroporto de Aalborg, e o espaço aéreo foi fechado. A corporação está investigando o caso no local".