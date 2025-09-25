Espanha envia navio militar para ajudar flotilha rumo a Gaza

Os principais navios da missão partiram da Espanha em 1º de setembro, rumo ao leste através do Mediterrâneo, e foram acompanhados por barcos de outros países que aderiram ao longo do caminho.

"Não é ato de guerra, mas sim, de humanidade"

Nesta quarta-feira, o Ministério da Defesa italiano informou que uma fragata que fora enviada horas após a flotilha ter sido alvo de um ataque a caminho de Gaza seria substituída por outra embarcação, acrescentando que o objetivo era proteger as pessoas a bordo.

O Ministério do Exterior da Itália afirmou que Bélgica, França e outros países europeus solicitaram assistência aos seus cidadãos na flotilha.

"Não é um ato de guerra, não é uma provocação; é um ato de humanidade, que é um dever de um Estado para com seus cidadãos", disse o ministro italiano da Defesa, Guido Crosetto, à câmara alta do Parlamento italiano, ao explicar a decisão de enviar um navio.

José Manuel Albares, ministro espanhol do Exterior, afirmou nesta quinta-feira que a proteção fornecida pelo navio militar não representa um ameaça a ninguém, incluindo Israel.