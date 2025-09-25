Exportações de armas alemãs para Israel caem a zero

Segundo o Ministério, a paralisação nas exportações de armas ocorreu no período de 8 de agosto – dia da decisão de Merz – e 12 de setembro, data na qual Thoden fez a consulta.

Qual é a política alemã sobre envio de armas para Israel?

Ao responder a consulta parlamentar, Thomas Steffen, secretário do Ministério da Economia, afirmou que as decisões do governo foram tomadas "caso a caso e à luz da respectiva situação, após análise cuidadosa, levando em conta questões de política externa e de segurança, bem como requisitos legais".

Ele acrescentou que a Alemanha "reafirma os princípios de sua política sobre Israel e permanece particularmente comprometida com a proteção do Estado de Israel".

Em 8 de agosto, Merz anunciou que, por enquanto, nenhuma exportação de material militar para Israel que pudesse ser usado na guerra de Gaza seria aprovada. O anúncio de Merz foi uma reação às ações das Forças Armadas israelenses na Faixa de Gaza.

Até então, o governo alemão vinha gradualmente aumentando suas críticas ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobre o tratamento dado aos palestinos, mas se absteve de impor sanções.