Maioria das funções vitais da Terra corre risco, diz estudo

Os pesquisadores desenvolveram os parâmetros de referência para o Planetary Health Check em 2009. Elem giram em torno do conceito de limites planetários e descrevem o que os seres humanos precisam fazer para evitar sobrecarregar o planeta.

O círculo verde no gráfico representa a zona segura. Quando um limite é ultrapassado, a área fica laranja, indicando um risco crescente, e depois vermelha, significando consequências graves.

Os pesquisadores identificaram nove limites que, se ultrapassados, podem colocar em risco os sistemas de suporte à vida da Terra e, com eles, a base para a sobrevivência humana. Em 2009, três foram superados; em 2015, foram quatro; em 2023, seis. De acordo com o PIK, em 2025, sete dos nove limites planetários foram violados.

Biosfera: alerta vermelho

A biosfera compreende todas as camadas da Terra habitadas por organismos vivos, na terra e na água. Os cientistas medem sua saúde usando dois indicadores: sua produtividade e permanência após a exploração humana.

Esse aspecto da saúde do planeta está avaliado como em situação ainda pior do que o clima em si. A extinção de espécies e a perda de ecossistemas naturais estão muito além da zona segura necessária para a sobrevivência, sem qualquer sinal de melhora.