Oriente Médio estaria a caminho de ter uma "Otan islâmica"? - Ataque inédito de Israel no Catar, no Golfo Pérsico, causou rupturas nas políticas de defesa árabes, com mais apelos à cooperação regional.Não havia muito o que o Catar pudesse fazer em relação aos mísseis balísticos que Israel disparou em Doha no dia 9 de setembro, quando cerca de 10 caças israelenses sobrevoaram o Mar Vermelho, sem cruzarem o espaço aéreo de nenhum outro país, antes de colocarem a ação em prática. Um ataque considerado "além do horizonte".

Mísseis balísticos viajam até a atmosfera ou até mesmo ao espaço sideral antes de voltarem à Terra. O alvo dos mísseis israelenses eram membros do grupo Hamas, reunidos para discutir um possível cessar-fogo em Gaza, em um bairro nobre da capital Doha. Seis pessoas foram mortas, embora, aparentemente, não fossem os alvos de Israel.

Como os mísseis surgiram inesperadamente, o Catar pouco pôde fazer para se defender. A verdade é que uma das salvaguardas mais importantes do país contra Israel não tem ligação com sofisticados sistemas de defesa antiaéreos. O maior aliado israelense, os EUA, têm sua maior base regional no país e recentemente concedeu ao Catar o status de "grande aliado não membro da Otan".