Por que a Europa tem dificuldades para se defender de drones?

"Drones são mais fáceis de obter e usar", disse Gil à DW. "Os preços estão caindo drasticamente. As pessoas agora podem fazer coisas a partir de seus galpões de jardim para as quais seriam necessárias capacidades militares avançadas há apenas 10 ou 15 anos."

Isso representa um problema real para os aeroportos, que precisam manter controles rígidos sobre seu espaço aéreo. "Foi demonstrado mais uma vez, no caso da Dinamarca, que voar com drones sobre aeroportos resultará na suspensão do tráfego aéreo", disse Jukka Savolainen, do Centro Europeu de Excelência para Combater Ameaças Híbridas (Hybrid CoE), à DW. "Nenhum risco à segurança da aviação é tolerado."

Este precedente, que já levou ao fechamento de aeroportos em todo o mundo – de Nova York e Londres a Dubai e Frankfurt – significa que pessoas mal intencionadas podem causar graves interrupções. A facilidade de acesso, portanto, significa que amadores também podem facilmente fechar um aeroporto se perderem o controle da navegação.

Por que aeroportos não podem abater drones?

Na guerra, drones são abatidos o tempo todo. Mas, embora as agências de segurança possam ter suas suspeitas, muitas vezes é impossível determinar à distância se um drone é militar ou recreativo antes que ele desapareça de vista. Mesmo quando isso é possível, existem preocupações significativas com a segurança.

"Não é fácil atingir um drone com projéteis cinéticos, então é preciso disparar muitos deles para se ter uma probabilidade satisfatória de acerto", disse Savolainen, da Hybrid CoE, que trabalha para combater ameaças híbridas em conjunto com os Estados-membros da UE e da Otan. "Mas, mesmo que atinjam, a grande maioria dos projéteis funciona de tal forma que os drones caem após o disparo. Portanto, eu não recomendaria atirar em áreas densamente povoadas, a menos que o drone seja visto como uma fonte de ameaça imediata e perigosa."