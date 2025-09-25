Sarkozy é condenado a cinco anos de prisão na França - Ex-presidente francês foi considerado culpado de associação criminosa, em caso ligado ao antigo ditador líbio Muammar Kadafi.Um tribunal de Paris condenou nesta quinta-feira (25/09) o ex-presidente da França Nicolas Sarkozy a cinco anos de prisão por associação criminosa, mas o absolveu dos crimes de corrupção e recebimento de financiamento ilegal de campanha. Mandatário francês entre 2007 e 2012, ele nega as acusações.

Sarkozy foi acusado de aceitar contribuições para a campanha eleitoral da qual saiu vitorioso, em 2007, do antigo ditador líbio Muammar Kadafi, por intermédio do empresário franco-libanês Ziad Takieddine.

A juíza Nathalie Gavarino disse que Sarkozy, como ministro em exercício e líder partidário na época, "permitiu que seus colaboradores próximos e apoiadores políticos, sobre os quais ele tinha autoridade e que agiam em seu nome", abordassem as autoridades líbias "a fim de obter ou tentar obter apoio financeiro".