Como bombas nucleares francesas ainda castigam a Polinésia - Ao londo de três décadas, quase 200 armas nucleares foram detonadas em testes na Polinésia Francesa. Áreas do arquipélago do Pacífico Sul continuam contaminadas até hoje, afetando a saúde de habitantes locais."Durante 30 anos, fomos cobaias da França", afirma Hinamoeura Morgant-Cross, uma jovem deputada da Polinésia Francesa – arquipélago do Pacífico Sul que é território ultramarino francês.

Famoso por suas praias de areia branca, palmeiras e água azul-turquesa, o local é frequentemente romantizado como um paraíso. Mas por trás dessa imagem idílica há um legado doloroso: décadas de testes nucleares e consequências duradouras.

Entre 1966 e 1996, as forças armadas francesas detonaram 193 bombas nucleares nos remotos atóis de Mururoa e Fangataufa. Esses testes foram realizados em Ma'ohi Nui, como o território é conhecido por seus habitantes originários. A primeira explosão, com o codinome Aldebaran, ocorreu em 2 de julho de 1966. Ela marcou o início de um longo capítulo que deixaria cicatrizes profundas na terra e em seu povo.