Crítico de Trump, ex-diretor do FBI é indiciado nos EUA - James Comey foi acusado de prestar declarações falsas e obstruir a Justiça. Ele foi demitido por Trump em 2017, enquanto investigava suspeitas de interferência da Rússia na eleição americana de 2016.O ex-diretor do FBI, James Comey, foi formalmente indiciado nesta quinta-feira (25/09) por ter, supostamente, prestado declarações falsas e obstruir a Justiça dos EUA, mais especificamente no âmbito de uma investigação do Congresso sobre a divulgação de informações confidenciais.

A informação foi anunciada pela procuradora federal do Distrito Leste do Estado da Virgínia, Lindsey Halligan, que disse que Comey pode pegar até cinco anos de prisão se for condenado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou a acusação em sua plataforma Truth Social, afirmando que Comey "está agora no início de ser responsabilizado por seus crimes contra nossa nação".