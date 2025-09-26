Doença de Chagas avança nos EUA e vira risco permanente à saúde no país

A classificação proposta teria consequências de longo alcance para monitoramento, pesquisa e tratamento da doença, que ainda é desconhecida no país. Atualmente, a sociedade e a comunidade médica sabem pouco sobre a infecção, e os testes ainda são limitados.

Como acontece a transmissão

O percevejo transmissor da doença de Chagas ganhou o apelido de barbeiro ou chupão porque costuma picar o rosto de pessoas durante o sono, especialmente as partes com pele mais fina, como lábios ou pálpebras.

Não é a picada em si que é perigosa, mas as fezes do inseto que contêm o patógeno. O barbeiro transmite o parasita Trypanosoma cruzi ao defecar enquanto se alimenta do sangue da vítima. Assim, ele coloca o protozoário em contato com a pele e a ferida.

Ao coçar a ferida ou esfregar os olhos, o parasita entra no corpo. Com menos frequência, as pessoas são infectadas por meio de transfusões de sangue, transplantes de órgãos ou durante a gravidez, da mãe para o filho.

Os pesquisadores acreditam que o avanço de barbeiros em novas áreas tem sido impulsionado pelo aquecimento global, já que temperaturas mais quentes são mais favoráveis a esses insetos.