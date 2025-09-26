Em fala boicotada na ONU, Netanyahu descarta criação de Estado palestino

Num discurso que durou cerca de 40 minutos, Netanyahu negou ainda que o que está acontecendo em Gaza seja um genocídio e que haja fome no território – acusações levantadas por entidades internacionais e uma comissão da própria ONU –, e voltou a repetir que é preciso "terminar o trabalho" em Gaza.

A guerra foi deflagrada após o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, quando cerca de 1,2 mil pessoas foram mortas e outras 251 foram sequestradas de Israel. A ação foi liderada pelo grupo palestino Hamas, considerado organização terrorista pela UE, Estados Unidos e por outras nações ocidentais. A sobrevida deste e de outros grupos armados hostis a Israel é apontada pelo governo de Netanyahu como obstáculo a um cessar-fogo.

"Sabe que mensagem os líderes que reconheceram um Estado palestino nesta semana enviam aos palestinos?", indagou Netanyahu em seu discurso. "É uma mensagem muito clara: assassinar judeus vale a pena", respondeu, alegando que o 7 de Outubro teria sido elogiado "por quase 90% da população palestina". Tal gesto, acrescentou, "vai encorajar o terrorismo contra judeus e pessoas inocentes".

"Os últimos remanescentes do Hamas estão entrincheirados na Cidade de Gaza. Juram repetir as atrocidades do 7 de Outubro de novo. É por isso que Israel deve terminar o trabalho, e é por isso que queremos fazê-lo o mais rápido possível."

Como protesto, Brasil boicotou discurso

Netanyahu subiu à tribuna da ONU em Nova York após líderes internacionais nesta semana acusarem Israel de genocídio e crimes de guerra em Gaza. Ele foi recebido sob um misto de aplausos e vaias de delegações de vários países. Este segundo grupo – que incluía os diplomatas brasileiros – logo se retirou do salão em protesto.