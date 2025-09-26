Trump consegue controle total de americanos sobre algoritmo do TikTok

Proposta de transferência das operações da plataforma chinesa de vídeos nos EUA para oligarcas aliados do presidente avança com assinatura de ordem executiva. O presidente Donald Trump assinou ontem uma ordem executiva com os termos de um acordo para transferir o controle das operações do TikTok nos EUA. O acordo com a empresa chinesa ByteDance abrirá caminho para que a plataforma permaneça ativa no país, e de forma "segura", segundo o presidente.

O decreto de Trump permitirá que um grupo de investidores liderado pelos Estados Unidos compre 80% das operações do aplicativo, atendendo a uma lei federal que obriga a venda do controle de plataformas como o TikTok para uma empresa americana ou outro investidor considerado "confiável". Segundo a ordem executiva publicada ontem pela Casa Branca, a ByteDance, a empresa matriz do TikTok, manterá uma participação "inferior a 20%".

O governo americano usou como argumento um suposto receio de que Pequim pudesse usar o aplicativo para acessar dados confidenciais ou para disseminar propaganda.