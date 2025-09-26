Idioma chinês ganha cada vez mais força na África

Mas um objetivo maior ainda permanece em aberto: "Quero realizar meu sonho de trabalhar com comércio internacional, levando produtos tropicais do Benim para a China e produtos da China para o Benim. Se possível, até mesmo para toda a África. Quando se aprende um idioma, é para colaborar com o país", argumenta Tchèkpo.

O quão longe se chega com o mandarim?

O Instituto Confúcio é uma instituição estatal de língua e cultura fundada em 2004, subordinado ao Ministério da Educação da China. O governo chinês investe pesado na expansão de suas unidades em todo o mundo. Dezenas deles estão na África.

"Uma das maneiras com que a China expande seu soft power no continente africano não tem natureza apenas econômica, mas sim sociocultural, especialmente por meio da disseminação do ensino do chinês", afirma Simbarashe Gukurume, cientista social e professor da Universidade Sol Plaatje, em Kimberly, África do Sul.

Mas o que Miradie Tchèkpo conseguiu é algo que poucos estudantes de mandarim na África conseguem. De acordo com Gukurume, a China oferece bolsas generosas, mas, no final das contas, há poucas oportunidades de trabalho no país asiático para os agraciados.

Isso porque a população chinesa possui melhores conhecimentos linguísticos em comparação com a população africana. Além disso, a China é conhecida por contratar sua própria mão de obra para a maioria dos projetos de infraestrutura no continente africano, como portos, estradas ou aeroportos. Uma carreira após a graduação, portanto, é reservada a poucos.