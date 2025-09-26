UE quer "muro antidrones" para se defender da Rússia

Ao jornal britânico The Guardian, Kubilius reconheceu que o financiamento de uma estrutura do tipo é um desafio. "Se você usar mísseis de um caça para abater o drone, então estará usando [...] um míssil que custa 1 milhão de euros para derrubar um drone que custa 10 mil euros."

Foi o que aconteceu no caso da Polônia no início de setembro, quando o país usou munições caras disparadas por caças para abater drones de baixo custo.

"Veremos como construir uma política industrial e caixa de instrumentos financeiros abrangentes para tornar realidade este escudo", acrescentou, estimando os custos do sistema antidrone em "alguns vários bilhões de euros".

Os planos foram anunciados em um momento em que cresce o apoio à proposta de um empréstimo de 140 bilhões de euros à Ucrânia (R$ 875 bilhões), bancados com recursos do Banco Central da Rússia congelados pelas autoridades europeias.

À agência de notícias AFP, o comissário da UE defendeu que o bloco precisa agir rápido e aprender com a Ucrânia, alvo recorrente de drones e mísseis russos. O tema ainda precisa do aval dos líderes políticos da UE, e deve ser debatido numa cúpula em outubro, mas já conta com o apoio da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O ministro ucraniano da Defesa, Denys Shmygal, que participou da reunião, disse via X que o "muro antidrones" criará um "ecossistema de defesa fundamentalmente novo na Europa, do qual a Ucrânia está pronta para fazer parte".