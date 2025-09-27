Drones voltam a sobrevoar instalações militares na Dinamarca; Noruega também em alerta - É o 3º episódio em uma semana, desta vez na maior base militar do país. Europa está em alerta após violações recentes do espaço aéreo atribuídas à Rússia, e Alemanha fala em abater drones.Após uma semana tensa em que o avistamento de drones levou ao fechamento de aeroportos na Dinamarca, autoridades do país registraram mais um episódio na noite desta sexta-feira (26/09), desta vez na maior base militar do país.

A Noruega também investiga se foi alvo de ação semelhante após avistar drones não identificados numa área próximo a Orland, principal base de seus caças F-35 e ponto importante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Já na Alemanha, o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, declarou neste sábado que um "enxame" de drones teria sido avistado no dia anterior ao norte do país, próximo à fronteira com a Dinamarca, e prometeu rever as leis do país para permitir que tais dispositivos sejam abatidos pelas Forças Armadas.