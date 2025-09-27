EUA revogam visto de presidente colombiano, Gustavo Petro - Governo de Donald Trump acusa político de esquerda de "ações imprudentes e incendiárias" durante sua estada em Nova York, ao incitar soldados americanos a "desobedecer às ordens" do presidente americano.O Departamento de Estado dos EUA informou na sexta-feira (26/09) que revogará o visto americano do presidente colombiano, Gustavo Petro.

O órgão afirmou em uma publicação no X que a revogação ocorreu por "ações imprudentes e incendiárias" de Petro.

O presidente da Colômbia estava em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Na sexta, ele disse a um grupo de manifestantes que os soldados americanos deveriam "desobedecer às ordens de Trump" e "obedecer às ordens da humanidade", o que parece ter sido a gota d'água para o governo de Donald Trump.