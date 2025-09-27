Irã se prepara para volta das sanções por programa nuclear - Teerã convocou seus embaixadores na Alemanha, França e Reino Unido para consultas em torno da provável reativação das punições econômicas da ONU contra seu programa nuclear, neste sábado.Dez anos após a suspensão das amplas sanções da ONU contra o Irã pela forma como conduzia seu programa nuclear, tudo indica que as medidas de pressão econômica serão reimpostas ao país persa na noite deste sábado (27/09).

O chamado snapback das sanções da ONU foi acionado no fim de agosto por Reino Unido, França e Alemanha, trio conhecido como E3 e parte dos signatários do acordo de 2015 que visa impedir o desenvolvimento de armas nucleares.

As principais potências europeias acusam Teerã de ter violado compromissos assumidos no tratado – como um aumento do estoque de urânio mais de 40 vezes maior que o limite acordado –, os dois lados não conseguiram chegar a um acordo sobre um adiamento da punição.