Mais de 150 marcas têm elos com assentamentos ilegais de Israel, aponta ONU

"Empresas operando em contextos de conflito têm a responsabilidade de garantir que suas atividades não contribuam para abusos de direitos humanos", afirmou a porta-voz do ACNUDH, Ravina Shamdasani. "Apelamos às empresas para tomarem medidas apropriadas e lidar com os impactos adversos de suas atividades sobre os direitos humanos."

Sete marcas anteriormente listadas foram removidas, incluindo a britânica Opodo e a agência eDreams Odigeo S.A., ambas do setor de viagens – o relatório afirma que há indícios razoáveis para crer que elas já não estavam mais envolvidas nas atividades que haviam justificado sua inclusão originalmente.

Todas as empresas listadas estavam envolvidas em uma ou mais das dez atividades que o ACNUDH afirma serem particularmente preocupantes do ponto de vista dos direitos humanos, como depósito de lixo, fornecimento de tratores para destruição de habitações e propriedades rurais, equipamentos de vigilância e serviços de hospedagem em regiões ocupadas ilegalmente.

Embora a maioria das empresas esteja sediada em Israel, há multinacionais de outros dez países: Alemanha, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Luxemburgo, Portugal e Reino Unido.

"Onde as empresas identificarem que causaram ou contribuíram para impactos negativos sobre os direitos humanos, elas devem prever ou cooperar para a reparação por meio de processos apropriados", diz o relatório.

O escrutínio sobre empresas que operam em assentamentos israelenses aumentou desde o início da guerra na Faixa de Gaza e o aumento simultâneo de operações militares e policiais na Cisjordânia – que Israel afirma visar grupos armados, mas que também têm prejudicado civis.