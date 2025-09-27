Moldávia vai às urnas dividida entre UE e Rússia - Eleições mais importantes desde 1991 escolhem novo parlamento e podem mudar atual curso político do país. Campanha é marcada por compra de votos e fake news.Vídeos que circulam no TikTok alegam que a Moldávia estaria vivendo uma suposta ditadura comandada pela presidente pró-União Europeia (UE) Maia Sandu e pela legenda liberal-conservadora Partido Ação e Solidariedade (PAS). Seria um "regime fantoche" que se vendeu ao bloco europeu, à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e ao milionário americano George Soros para destruir a agricultura do país, instalar a "ideologia LGBTQ" e conduzir uma guerra contra a Rússia.

O ex-presidente da Moldávia Igor Dodon, fiel seguidor de Vladimir Putin e líder do Partido dos Socialistas (PSRM) e da aliança eleitoral Bloco dos Patriotas, está entre aqueles que propagam essas teorias conspiratórias diariamente nas redes sociais. O logotipo de sua aliança é uma estrela branca e vermelha com um coração dentro e, dentro dele, o símbolo soviético da foice e do martelo.

Dodon se descreve como de direita, defensor dos "valores tradicionais" e gosta de terminar seus vídeos com a saudação cristã ortodoxa "Deus ajude".