O que é leucovorina, droga promovida por Trump para autismo? - Medicamento é usado atualmente para tratar efeitos negativos da quimioterapia. Agência reguladora dos EUA tem agido com rapidez para ampliar uso do remédio, apesar das poucas evidências de sua eficácia contra autismo.O governo de Donald Trump anunciou nesta semana que a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) aprovou a leucovorina, um remédio genérico também comercializado como ácido folínico, para tratar o autismo.

O anúncio chocou especialistas em saúde pela rapidez do processo de aprovação pelo órgão regulador americano, geralmente mais rigoroso nessas deliberações. E também porque, até o momento, não há comprovação de que o medicamento tenha efeito sobre o transtorno do espectro autista (TEA).

O tratamento foi citado por Trump em evento na Casa Branca na segunda-feira, no qual disparou uma sequência de desinformações sobre autismo, como a de que o uso de paracetamol durante a gravidez seria uma das causas do transtorno, ou que vacinas podem ter influência no recente aumento de casos.