Projeto usa arte e ciência para criar sons de dinossauros

Nas primeiras versões do projeto, os participantes sopravam em um bocal que ativava uma laringe artificial, capaz de produzir um timbre grave e espectral. No entanto, a pandemia trouxe uma reformulação completa: soprar já não é mais necessário.

Na versão atual, o sistema utiliza sensores que registram as vibrações da voz e as enviam para uma "caixa de voz digital". Uma câmera, por sua vez, rastreia os gestos da boca e modifica o tom em tempo real. Como explica o portal Science Alert, o resultado é um instrumento que responde à voz humana como se fosse a do próprio dinossauro.

Mas não se trata apenas de uma réplica física: o cerne do Dinosaur Choir está em sua modelagem computacional. Brown desenvolveu sistemas bioacústicos baseados em equações que simulam a produção de sons em animais vivos.

Inspirado por estudos recentes sobre uma laringe fossilizada de anquilossauro – o que sugere que alguns dinossauros não aviários podem ter tido órgãos vocais mais semelhantes às siringes aviárias do que aos mamíferos e crocodilos –, Brown desenvolveu modelos de computador inspirados em pássaros, como corvos e pombos, e está até trabalhando em um baseado em lagartos, de acordo com a Wired.

O instrumento não busca oferecer respostas definitivas sobre o som dos dinossauros, mas sim apresentar hipóteses audíveis. "Muita coisa se perde no tempo", admite Brown à Wired. "No meu coração, creio que vocalizavam, mas os sentimentos não são fatos." Essa abertura à incerteza científica é essencial para o projeto.

Seu sistema flexível permite que os músicos alternem entre diferentes hipóteses sonoras em tempo real, transformando cada limitação paleontológica em uma vantagem criativa. Os resultados desafiam suposições populares sobre o rugido dos dinossauros.