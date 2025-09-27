Trump envia tropas a Portland para proteger agentes de imigração

O envio de tropas foi criticado tanto pelo prefeito de Portland quanto pela governadora de Oregon – ambos democratas.

"O número de tropas necessárias é zero, em Portland e em qualquer outra cidade americana. O presidente não vai encontrar falta de lei ou violência aqui – a menos que ele planeje perpetrá-la", afirmou o prefeito de Portland, Keith Wilson. "Isso pode ser uma demonstração de força, mas é tudo. É só um grande show."

Não está claro se a autorização para usar "força total" é o mesmo que "força letal" – e caso sim, sob quais condições. Tropas americanas podem usar a força para autodefesa.

O Pentágono também não esclareceu se Trump está enviando a Guarda Nacional, tropas da ativa ou uma mistura de ambos, como foi o caso de Los Angeles.

Resposta a tiroteio?

O anúncio veio após vários dias de protestos em frente a um centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês) dos EUA, e decisões recentes da administração Trump, como a de classificar o movimento Antifa como grupo terrorista – embora o país nunca tenha registrado um evento do tipo.