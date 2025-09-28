Com contagem quase encerrada, partido pró-Europa lidera eleição na Moldávia

"Nossa esperança é de que permaneceremos no caminho europeu", disse Sandu, cujo partido está no poder desde 2021, à agência de notícias AFP. "A alternativa é impensável, eu me recuso a sequer imaginar voltar ao passado."

Foi Sandu quem liderou os esforços para aproximar a Moldávia da UE após a Rússia invadir a Ucrânia, em 2022, pleiteando a entrada no bloco.

A campanha foi marcada por denúncias de compra de votos e fake news para favorecer os interesses de Moscou, bem como pela frustração do eleitorado com a situação econômica do país e ceticismo sobre a adesão à UE.

Pouco mais de 50% do eleitorado foi às urnas

A taxa de comparecimento do eleitorado às urnas foi de 51,9%, segundo a Comissão Eleitoral – em 2021, na eleição anterior, foi de 52,3%.

Caso o PAS consiga manter a maioria no parlamento, o país estará mais próximo de seu objetivo de se juntar à UE em 2030. Do contrário, pode tentar formar uma coalizão com partidos pró-UE menores, embora analistas considerem essa possibilidade mais complexa.