Economia alemã na corda bamba?

Merz sabe disso. "Somos um país pobre em recursos naturais. Nosso bem-estar e nossa segurança dependem essencialmente de que lideremos os desenvolvimentos tecnológicos que estão acontecendo no mundo agora, e não de que corramos ofegantes atrás deles", disse no Bundestag, para logo depois ponderar que mudanças demandam tempo e paciência.

E foi esse apelo que ele dirigiu também a empresários num evento do setor farmacêutico e químico, argumentando que as reformas necessárias não poderiam ser implantadas "do dia para a noite". "Estamos lidando com rupturas profundas, às quais precisamos responder – política, economia e toda a sociedade lado a lado – com um processo abrangente de reformas e renovação."

Segundo o chanceler federal, nos últimos meses uma série de decisões para reorientar a política econômica já foi tomada e encaminhada, mas muitas coisas ainda precisam passar pelo parlamento.

Reformas também no Estado de bem-estar social

Mas as palavras de Merz contam apenas metade da história. Críticos de seu governo alertam que o prometido "outono das reformas" – com mudanças na aposentadoria, no auxílio-desemprego e no seguro-saúde – pode demorar bem mais, ou nem sair do campo da retórica.

Os custos desses benefícios dispararam, e as contribuições que os financiam, pagas por empregadores e trabalhadores, não param de crescer. Mas a base aliada de Merz, formada por conservadores e social-democratas, não consegue chegar a um consenso sobre como reformar o Estado de bem-estar social.