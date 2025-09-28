Maconha pode comprometer fertilidade da mulher, diz estudo

Embora os óvulos dessas pacientes amadurecessem no ovário mais rápido e com maior frequência, elas claramente tinham menos embriões com uma taxa saudável de cromossomos (60% contra 67% do grupo livre de THC), e, portanto, menores chances de parir uma criança saudável.

No laboratório, a presença de THC levou a mais erros na distribuição de cromossomos e a uma formação defeituosa da estrutura do óvulo. Especialmente em doses mais altas de THC, foram observadas com muito mais frequência malformações do fuso mitótico, o que pode levar a abortos espontâneos ou distúrbios no desenvolvimento.

As análises genéticas realizadas no âmbito do estudo sugerem que o THC altera a atividade de genes no óvulo responsáveis pela distribuição correta do material genético durante a divisão celular. O THC também influencia genes que controlam a matriz extracelular – uma rede de proteínas e outras moléculas que estabiliza as células e é importante para a implantação e o desenvolvimento do embrião.

Idade pode ter influenciado resultados

Os resultados sobre o fuso mitótico foram avaliados como muito importantes pelo professor Artur Mayerhofer, do Centro de Biomedicina de Munique (BMC, na sigla em alemão), que não participou do estudo. Mas ele também fez críticas à pesquisa: "Falhas do fuso mitótico também aumentam com a idade da mulher. Isso não foi levado em conta – o número de casos é muito pequeno para uma estatística relevante."

Opinião semelhante foi emitida pelo médico Wolfgang Paulus, diretor do Centro de Aconselhamento para Toxicologia da Reprodução no Hospital Universitário de Saúde da Mulher em Ulm, na Alemanha, que também não participou do estudo. "Pacientes que querem ter filhos e recorrem à FIV são em média mais velhas e têm mais problemas genéticos, razão pela qual frequentemente a gravidez não é bem-sucedida. Possivelmente o THC provoca em mulheres jovens, sem grandes problemas genéticos, menos efeitos no que diz respeito à reprodução."