Problemas econômicos da Rússia podem forçar Putin a acordo de paz? - Presidente russo enfrenta rombo crescente nas contas públicas devido a gastos militares e queda das receitas com petróleo. Cenário aumenta a pressão por fim da guerra na Ucrânia, avaliam analistas.Para além das vidas perdidas e destruição, a guerra na Ucrânia tem um custo alto. Para arcar com o crescende rombo orçamentário por trás de três anos e meio de invasão e ataques, o presidente russo, Vladimir Putin, e sua equipe econômica planejam aumentos de impostos e cortes de gastos em áreas sociais.

O projeto de orçamento para 2026 deve ser apresentado ao parlamento nesta semana, mas o presidente já sinalizou que concorda com os principais pontos acordados.

O governo anunciou planos para aumentar o imposto sobre o valor agregado de 20% para 22%, para ajudar no financiamento dos gastos militares do país, renegando uma promessa feita anteriormente por Putin de não aumentar os impostos antes de 2030.