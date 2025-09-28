Rússia volta a atacar Kiev, e bombardeios matam quatro - Mais de 40 pessoas ficaram feridas em todo o país após ataques conduzidos por mais de 600 drones e mísseis russos, segundo autoridades da Ucrânia; há crianças entre as vítimas.A Rússia lançou centenas de drones e mísseis contra a Ucrânia durante a noite e a madrugada de sábado para domingo (28/09), ferindo dezenas de pessoas em todo o país. Apenas na capital, Kiev, quatro pessoas morreram com os ataques, incluindo uma menina de 12 anos, segundo informaram as autoridades ucranianas.

Este é o primeiro grande bombardeio desde que um ataque aéreo a Kiev matou ao menos 21 pessoas no mês passado.

A Rússia disparou um total de 595 drones explosivos e outros dispositivos para confundir o sistema de defesa, além de 48 mísseis, informou a Força Aérea da Ucrânia neste domingo. As defesas aéreas abateram ou bloquearam 566 drones e 45 mísseis, segundo Kiev.