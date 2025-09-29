Alemão confere bilhete de loteria esquecido e ganha R$ 95 milhões - Seis meses após sorteio, homem da região de Frankfurt conferiu por acaso bilhete esquecido em bolso de casaco. Oganização do sorteio chegou a lançar campanha para localizar sortudo.Algumas pessoas não sabem a sorte que têm. Isso foi especialmente verdade para um cidadão alemão que permaneceu alheio por seis meses a uma fortuna que o esperava.

Morador da região metropolitana de Frankfurt, ele havia comprado no final de março um bilhete da loteria do estado alemão de Hessen.

Logo depois, colocou o bilhete no bolso de um casaco e não pensou mais no assunto.