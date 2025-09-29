Atirador mata ao menos quatro em igreja mórmon nos EUA - Ex-fuzileiro naval, veterano da guerra do Iraque, ateou fogo ao local e deixou ao menos oito feridos. FBI descreve incidente como "ato de violência direcionada".Um ex-fuzileiro naval abriu fogo em uma igreja mórmon no estado americano do Michigan neste domingo (28/09) matando ao menos quatro pessoas. Ele jogou uma picape contra o edifício e ateou fogo ao local, no mais recente episódio daquilo que o presidente dos EUA, Donald Trump, chamou uma "epidemia de violência" nacional.

O ataque ocorreu por volta das 10h25 no horário local, quando centenas de pessoas estavam presente no culto de domingo na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc Township, nos arredores de Flint.

O homem saiu da picape com duas bandeiras americanas hasteadas na caçamba e começou a atirar, antes de atear fogo ao local, disse o chefe de polícia William Renye. O agressor também levava consigo dispositivos explosivos, mas não ficou claro se ele os usou, segundo James Dier, do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF, na sigla em inglês).