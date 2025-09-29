Como será a primeira - e complexa - eleição pós-ditadura na Síria - Após décadas de ditadura e guerra civil, Síria escolhe novo parlamento no próximo domingo. Mas nem todos os sírios votarão. Não haverá partidos nem campanhas eleitorais. Então como funcionará o pleito?Após mais de cinquenta anos de ditadura e uma década de guerra civil, a Síria realizará suas primeiras eleições parlamentares no dia 5 de outubro. Mas o processo de votação para a composição de um novo parlamento está longe de ser simples – e está repleto de controvérsias e polêmicas.

Nem todos os sírios irão às urnas. Também não haverá partidos políticos ou cartazes de campanha. Em vez disso, os votos serão emitidos por vários comitês, razão pela qual a primeira eleição do país após a ditadura é descrita como "indireta".

A ditadura na Síria foi instaurada a partir de um golpe de Estado em 1971, quando Hafez al-Assad assumiu o poder. Em 2000, o filho dele, Bashar Al-Assad, passou a governar até a queda do regime, em dezembro de 2024.