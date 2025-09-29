Crise orçamentária ameaça reforma da infraestrutura na Alemanha

Klingbeil, no entanto, destinou pouco menos de 12 bilhões de euros do fundo especial ao Ministério dos Transportes no atual ano fiscal. Em 2026, espera-se que esse valor aumente para mais de 21 bilhões de euros. O que o ministro dos Transportes certamente não esperava, no entanto, é que Klingbeil, em contrapartida, cortasse o orçamento total do Ministério dos Transportes em dez bilhões de euros, reduzindo-o para 28 bilhões.

O vice-chanceler nega que tenha a intenção de usar os bilhões economizados para tapar buracos no orçamento. Mesmo assim, ele é duramente criticado pela oposição, já que o governo havia prometido que os empréstimos do fundo especial seriam destinados apenas ao financiamento de novos investimentos.

Queda de braço ministerial

O ministro dos Transportes também reagiu com frustração. Não apenas porque sua pasta deverá receber menos dinheiro, mas também em razão das restrições adicionais. Nenhuma nova construção ou expansão pode ser financiada pelo fundo especial, com exceção das pontes rodoviárias que não podem mais ser reformadas. Tais despesas deverão ser cobertas pelo orçamento regular.

No entanto, segundo Schnieder, o orçamento reduzido não basta. "Temos um déficit de cerca de 15 bilhões de euros entre 2026 e 2029", calculou em entrevista ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). No total, 74 projetos novos e de expansão para rodovias e 99 projetos de rodovias federais já planejados devem ser interrompidos e temporariamente adiados. Isso afeta principalmente o fechamento de lacunas em rodovias ou desvios.

A Comissão de Orçamento do Bundestag solicitou ao Ministério dos Transportes uma lista de todas as rotas afetadas. Schnieder atendeu e entregou junto os distritos eleitorais em que elas estão localizadas. Isso permite que cada membro do Bundestag veja rapidamente como a falta de orçamento impacta seus redutos e eleitorado, bem como os demais cidadãos em cada localidade.