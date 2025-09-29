Ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte - Tang Renjian foi considerado culpado de usar cargos para receber subornos ao longo de mais de uma década. Pena foi suspensa por dois anos, e ex-dirigente pode ter sentença comutada para prisão perpétua.O ex-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China, Tang Renjian foi condenado no domingo (28/09) à pena de morte por "aceitar subornos", segundo informou a agência oficial de notícias Xinhua.

No entanto, a pena foi suspensa por dois anos, numa prática relativamente frequente no país em casos de corrupção. Isso implica que, se o réu não cometer novos delitos e tiver bom comportamento durante o período de suspensão, a pena pode ser comutada para prisão perpétua.

Segundo a Xinhua, Tang foi condenado por um tribunal da cidade de Changchun, que determinou que, entre 2007 e 2024, o ex-ministro se aproveitou de diferentes ocupados no período para favorecer terceiros em negócios, licitações ou concursos de emprego, aceitando em troca dinheiro e bens com valor equivalente a cerca de R$ 200 milhões. Tang ocupou o cargo de ministro da Agricultura entre dezembro de 2020 e setembro de 2024.